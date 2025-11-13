Sobre el mediodía de este jueves, los representantes de estudiantes, profesor y trabajadores de la Universidad del Atlántico, que promueven el paro y piden la salida del actual rector Leyton, se levantaron de la mesa durante la reunión extraordinaria de Consejo Superior al manifestar que las condiciones no estaban dadas.

Anunciaron que el paro sigue, con el respaldo de los sindicatos de profesores y que ahora se suman los sindicatos de trabajadores.

Jessica Rodríguez, representante y vocera de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, expresó las situaciones que llevaron a levantarse.

“Fuimos citados a una sesión del Consejo Superior, donde se pensaba instrumentalizar la lucha estudiantil diciendo que estábamos haciendo presencia en una mesa de garantías, en una mesa de diálogos, lo cual es completamente falso. Nosotros fuimos invitados como representantes y voceros de nuestros procesos y de nuestros programas y facultades para hacer denuncias sobre por qué la designación de Leyton Barrios como rector es irregular”.

Añadió que no querían contar con la presencia del rector en la reunión, por temor a represalias en su contra.

“Y ese espacio no permitió unos mínimos exigidos para la realización del espacio. No se dio ese mínimo, que es que el señor Leyton Barrios no estuviera presente durante las denuncias por miedo a que sigamos siendo perfilados, como ha venido ocurriendo durante esta coyuntura en la Universidad del Atlántico. Por eso decidimos levantarnos el estamento estudiantil que rechaza la designación de Leighton Barrios porque no cumple los requisitos”, agregó Rodríguez.

La representante explicó que los estudiantes alcanzaron a expresar algunas de sus posturas al gobernador: “El gobernador tuvo la oportunidad de escuchar bastantes argumentos y criterios por los cuales nosotros estábamos exigiendo la salida del señor Barrios del Consejo Superior, quien además no es miembro con voz y voto. Solamente estábamos pidiendo la presencia del Consejo Superior con voz y voto, sus nueve miembros”.

Sin embargo, cabe destacar que en la reunión continuaron el grupo de estudiantes que no están a favor del paro.

La sesión continuó con los demás puntos de la agenda pactados para el día.