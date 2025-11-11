El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, durante una visita de inspección a la canalización del arroyo de la calle 85, dio a conocer que se completó el segundo tramo subterráneo y afirmó que con este paso se marcó un hito más en esta obra.

A través de su cuenta X, el mandatario destacó que este trabajo se viene adelantando sin cerrar las vías ni afectar la movilidad.

“Hoy marcamos un nuevo hito en la canalización del arroyo de la calle 85. Completamos el segundo túnel que pasa por debajo de las carreras 46 y 47, sin cerrar las vías, sin paralizar la ciudad y sin afectar la movilidad. Gracias a esta tecnología subterránea, recogeremos las aguas lluvias que vienen del parque Venezuela y que luego se unirán a las de la calle 85, para darles un cauce seguro. Cada metro que avanza la tuneladora es una victoria para todos”.

Char también destacó que esta obra de canalización comprende cuatro hitos: el primero de ellos, el hito de la carrera 47 con calle 85 hasta la 45 con 85, que ya está listo ese túnel.

Un segundo hito, sostuvo, va de la carrera 47 con calle 85 hasta la calle 88 con carrera 46 del lado sur. El tercer hito, que resaltó el mandatario, va desde la carrera 47 con calle 85 hasta la carrera 52 con calle 85, que son 540 metros.

El último hito, que es el más corto, va de la carrera 52 con calle 85 a la carrera 52 con calle 84, donde está el arroyo de la 84. Ahí entrega. El arroyo de la calle 84 cuando se construyó ya preveía estas aguas, así que simplemente hay que romperlo y entregarle estas aguas”.

Durante su visita de inspección, el alcalde Char agradeció la paciencia a los moradores por los trabajos de canalización del arroyo de la calle 85 y resaltó que una vez canalizado podrán ver los beneficios: “Esto ha sido por décadas un dolor de cabeza, que ha traído todos los problemas a la ciudad. Ya estamos avanzando, estamos cerca del 40%. Es una tecnología nueva. Será una obra que los barranquilleros van a agradecer. Agradecemos la paciencia que han tenido hasta este momento. Estamos trabajando 24/7 con una Barranquilla sin arroyos a otro nivel”.

Obras adicionales para la calle 85

Esta canalización vendrá acompañada por la ampliación de la calle 85, que pasará de 2 a 3 carriles y tendrá subterranización de redes de telecomunicación y alumbrado público, reubicación de redes eléctricas de media tensión, traslado y/o reposición de redes colectoras y domiciliarias de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como la construcción de andenes amplios con rampas, parqueaderos longitudinales, alumbrado público y paisajismo.