Este sábado se materializó un proyecto que muchos barranquilleros llevaban esperando: la inauguración del intercambiador vial de la Circunvalar a la altura de la carrera 43. La Alcaldía de Barranquilla entregó el puente norte-sur, con lo que esperan evidenciar mejoras en la movilidad en este sector habitualmente congestionado de la ciudad.

Esta semana, el jefe del Distrito anunció que la estructura estaba próxima a entregarse con la construcción de los 24 pilotes, las 3 zapatas correspondientes a los apoyos 2, 3 y 4, y las columnas de los apoyos del 1 al 5. Además, ya habían finalizado las vigas cabezales, 16 vigas postensadas y 32 vigas transversales, consolidando el soporte estructural del megapuente.

Y sobre el medio de este 8 de noviembre, cientos de carros se estrenaron el nuevo paso elevado.

“Este es el propósito de estas obras. Más allá del costo, más allá del concreto, más allá de la velocidad de obra, es buscar que las familias del área metropolitana de Barranquilla estén más tiempo juntos y la gente tenga más tiempo en su casa. Así que estamos felices de entregar este primer tramo”, declaró el alcalde Char.

El puente en toda su extensión tiene una longitud de 311 metros lineales, 12.7 metros de ancho y cuenta con 3 carriles de 3.50 metros cada uno.

Además entregaron la iluminación del mismo, que consta de 16 postes galvanizados con luminarias led, así como la señalización del puente.

Johnny Olivares Así luce la Circunvalar tras finalizar obras del intercambiador vial.

Sur-norte: a pocas semanas de su entrega

Cabe resaltar que, deforma paralela, en terreno avanzan distintos frentes de obra para la construcción de los demás puntos de este intercambiador que beneficiará a más de 80.000 usuarios diarios entre los residentes de la zona y los ciudadanos que transitan para dirigirse a sus destinos.

En ese sentido, en el puente en sentido sur- norte, ya se fundió el tablero del puente en un 100%. Además, se han construido 25 pilotes, las columnas de los apoyos del 1 al 5.

También han construido las vigas cabezales de los apoyos del 1 al 5 y se han edificado 16 vigas postensadas y 32 vigas transversales. Finalmente, iniciaron la estabilización del terreno de las aproximaciones al puente, empezando por el relleno del acceso sur de este puente.

El alcalde precisó que el otro año esperan que la estructura esté completamente lista y que en las próximas semanas logren habilitar el segundo puente sur-norte.

“Arrancando el otro año estará totalmente completa. Pero estamos haciendo todo lo posible para ver si en las próximas semanas terminamos el segundo puente y por último la glorieta. Pero esta obra que entregamos hoy delante de ustedes y delante de la comunidad ya va a empezar a mejorar muchísimo los tiempos”, informó el máximo mandatario de la ciudad.