A través de la Resolución N. 38 de 2025, la Registraduría Especial del Estado Civil de Soledad certificó que el movimiento de participación ciudadana denominado “Revocatoria de mandato Van Pa’ Fuera” para remover del cargo como alcaldesa a Alcira Sandoval para el periodo 2024-2027 no cumplió con los requisitos constitucionales y legales exigidos para este mecanismo democrático.

La iniciativa, que fue liderada por el concejal Bryan Orozco Llerena, vocero del comité promotor, junto con Donaldo José Martínez, Federman Vizcaíno y Fabián Montero, fue inscrita en enero de 2025 y cumplió con la etapa de audiencia pública establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en aplicación de la sentencia SU-077 de 2018 de la Corte Constitucional.

Sin embargo, según el informe final del Grupo de Verificación de Firmas de la Registraduría Nacional, la revocatoria no obtuvo los apoyos válidos necesarios, a pesar de haber presentado formularios con más de 85 mil registros. “Una parte significativa fue descartada por inconsistencias, duplicaciones y errores en los datos”, se advierte en el documento.

Asimismo, la entidad también constató que no se entregó evidencia certificada ni presencial de la entrega final de formularios dentro del plazo legal, que venció el 18 de octubre de 2025.

“Que una vez cumplida la fecha establecida en el formulario para la recolección de firmas formato MPFT05 versión 04, el 18 de octubre de 2025, no se encuentra evidencia de envío certificado, ni entrega presencial de los formularios de recolección de apoyos segunda etapa”, se registra en la resolución.

Con base en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la Registraduría determinó que la propuesta no cumplió los requisitos necesarios para continuar con el trámite de la revocatoria.

La resolución ordena comunicar la decisión al Ministerio Público, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección de Gestión Electoral, y aclara que no procede ningún recurso contra este acto administrativo, conforme al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo.

Una vez conocida esta Resolución por parte de la Registraduría, expedida el pasado 30 de octubre, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, mostró su complacencia mediante un mensaje en su cuenta personal de la plataforma X. “La democracia se respeta. ¡El amor de los soledeños que me respaldaron sigue firme! Lo vivo en cada calle y con cada obra y proyecto que hacemos para la ciudad. ¡Mi compromiso y anhelo de trabajar por mi gente crece día a día!”, indicó la mandataria.