El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció que, ante la situación que atraviesa la Universidad del Atlántico y el paro indefinido que mantienen estudiantes como rechazo a la elección del nuevo rector Leyton Barrios, el Consejo Superior Universitario se reunirá en los próximos días para escuchar a los estudiantes y revisar sus solicitudes.

“Hay que escuchar a los estudiantes. Pretendemos realizar el Consejo Superior este jueves o, si no es posible por agenda, el martes. Queremos conocer sus planteamientos y darles una respuesta con rigor”, afirmó.

Consultado sobre cuestionamientos a la experiencia docente del rector Leyton Barrios, el gobernador aseguró que, según las revisiones preliminares, no se evidencian impedimentos. Sin embargo, dejó abierta la puerta a verificar nuevamente la documentación.

“Lo que se discute es si cumplió los cuatro años de experiencia docente exigidos. Hasta donde conocemos, sí. Pero si hay información adicional, se estudiará. Están los archivos y se puede revisar en detalle cuántas horas de cátedra tiene acreditadas”, indicó.

La situación académica en la Universidad del Atlántico permanece en seguimiento, mientras directivos, estudiantes y autoridades preparan nuevos espacios de diálogo y decisión.

Uso de sede de Uniautónoma

Frente al convenio entre la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe, el mandatario departamental afirmó que la institución departamental avanza en el traslado de estudiantes que actualmente están en la sede de la carrera 43, mientras se consolida el proyecto del nuevo campus destinado para posgrados y formación en lenguas.

En ese proceso, afirmó que ha sido necesario arrendar oficinas y casas para distribuir grupos académicos. “Una solución que ha aparecido es que podamos utilizar uno de los edificios que no está siendo usado por la Universidad Autónoma. Así ayudamos a la Autónoma, que enfrenta dificultades económicas, y al mismo tiempo buscamos una salida para Uniatlántico”, explicó.

Por otro lado, el gobernador aseveró que la administración no ha promovido el desplazamiento de estudiantes de la Autónoma para dar paso a los de Uniatlántico: “De ninguna manera estamos propiciando que se afecte la operación de la Autónoma. Si la universidad tiene un espacio para alquilarlo y lo podemos hacer, lo haríamos. Pero las decisiones académicas internas de ellos no corresponden a nuestra voluntad”, puntualizó.