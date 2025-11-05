La Registraduría Especial de la ciudad de Barranquilla comunica a la ciudadanía que en los días del 6 al 9 de noviembre y del 27 al 30 de noviembre, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., estará disponible en los puestos de votación de la ciudad el proceso de inscripción de cédulas por cambio de domicilio o residencia.
Esta jornada tiene como objetivo facilitar que los ciudadanos actualicen su lugar de votación de cara a las elecciones de Congreso que se llevarán a cabo en marzo de 2026, garantizando así el ejercicio pleno y efectivo del derecho al voto.
La Registraduría anunció que contará con 120 puestos habilitados: 118 en la ciudad de Barranquilla, 1 en el corregimiento de La Playa y 1 en el corregimiento de Juan Mina.
La entidad recomienda a la comunidad a acercarse al puesto de votación más cercano con su cédula de ciudadanía en físico o en formato digital, y realizar el trámite de manera rápida y gratuita.
Puntos de inscripción habilitados
- I.E. Distrital Juan Mina
- Inst. Las Mercedes
- Col. San Pablo
- Ideth Sede Principal
- Sede II Colegio Cristiano Peniel
- Col. Dtal. Olaya (Ant. C.E.B.108)
- Colegio Santa María De La Providencia
- Col. Distrital María Inmaculada
- Fundación Ce Camilo
- I.E. Distrital La Merced
- Col. Manuel Elkin Patarroyo Sd 1
- IED Karl Parrish
- Col. Tec. San Carlos Borromeo
- Col. Camilo Torres
- IED Betsabé Espinosa
- Colegio Americano
- Centro De Educación Básica C.E.B.161
- IED Carlos Meisel
- Nodo Sena Construcción
- C. Dtal. El Silencio (Ant. Ceb 050)
- Mega Colegio IED Villas De San Pablo
- I.E.D. Javier Sánchez
- Col. Alberto Assa
- Col. Dtal. La Salle
- Col. José Raimundo Sojo (Mega)
- IEDT Sede I Primaria
- E.D. Evaristo Sourdis Sede 2
- IED Salvador Suárez Suárez
- IED La Esmeralda
- Jorge Nicolás Abello Sede 2
- Inst. Educativa Evardo Turizo Palencia
- I.E.D. Inocencio Chinca
- IED Esperanza Del Sur
- IED Salvador Entregas
- IED Los Rosales
- Colegio Distrital Marie Poussepin
- Inst. Tec. Dist. Cruzada Social
- IED David Sánchez Juliao
- Inst. Educ. Dist. Simón Bolívar
- IEDT Meira Delmar Sd 2 (Ant. Ceb Media)
- IED Colegio Sagrado Corazón De Jesús
- Col. Dist. De B/Quilla Gabriel García M.
- Sena San José Múltiple Bilingüe
- I.E.D. La Victoria
- Col. San José Sd 1
- Nuevo Col. Tec. Del Santuario
- Col. Dtal. San Gabriel Sede No.1
- I.D.E. Sta. María (Megacolegio)
- I.E.D. La Unión Sede 2
- IED Santo Domingo De Guzmán
- Col. Octavio Paz
- I.E.D. San Luis Sede 2 (Las Gardenias)
- I.E.D. Los Laureles
- IED Despertar Del Sur
- I.E.D. Marco Fidel Suárez
- IED Las Gardenias
- I.E.D. Ntra. Sra. De Las Nieves
- IED Germán Vargas Cantillo
- Fe Y Alegría
- Colegio Santa Teresita
- I.D.E. Col. Ciud. Estud. (Ant. 186)
- I.E.D. Calixto Álvarez
- I.E.D. Reuven Feuerstein
- IED José Martí
- Col. Miguel Ángel Builes Blq 1
- Int. Dtal. Castillo La Alboraya
- Col. Miguel Ángel Builes Blq 2
- Col. Dtal. Buenos Aires “Codiba”
- IED Tec. Metropolitano De Barranquilla
- Col. Dtal. María Auxiliadora
- Col. La Presentación
- Colegio De Comfamiliar
- Col. Tec. Distr. De Rebolo
- Inst. Elena De Chauvin
- Centro Social Don Bosco Sd 2
- I.E. Distrital Las Nieves 1
- Colegio Madre María Sara Alvarado
- Col. Las Nieves Sede 2
- Sucre Sede 1
- Sofía Camargo Sede Primaria
- C.E.D. Libertador Simón Bolívar
- Centro Comercial Viva Barranquilla
- IED La Luz
- Coliseo Universidad Simón Bolívar Sd 1
- I.E.D. Barrio Simón Bolívar
- Bto Nuevo Colegio Del Prado
- I.E.D. Luz Del Caribe
- Ied La Concepción
- Col. Distrital Jorge Isaac
- Colegio Del Sagrado Corazón 74
- I. Dist. Simón Bolívar Primaria
- Centro Comercial Le Meridiem Golf
- Colegio Mayor De Barranquilla
- Col. Ntra. Señora De Nazareth
- I.E.D. Villanueva
- Col. Ntra. Señora De Lourdes
- IED Brisas Del Río
- Col. Barranquilla Codeba
- E.Nor. Superior Del Dto Bquilla
- IED Santa Bernardita
- Inst. La Salle
- Col. Sagrada Familia
- Inst. Tec. De Comercio De Barranquilla
- Sem. Conciliar San Luis Beltrán
- IT De Comercio De B/Quilla Sd 2
- Col. Inst. Ariano
- I.E.D. Nuestra Señora Del Rosario
- Corporación El Litoral Sd I
- Colegio Ateneo Técnico Comercial
- Centro Comercial Miramar
- IU De Barranquilla
- Centro Comercial Jardín Del Río
- Inst. Tec. Nacional De Comercio
- Colegio El Buen Concejo
- Inst. Tec. Nacional De Comercio Sede 2
- Universidad Autónoma Del Caribe
- ID De Educación Artística Y Cultural Ale
- C. Comercial Y Empresarial Blue Gardens
- Antonio José De Sucre Sede 1
- I.E. Santa Magdalena Sofía
- Instituto Las Américas
- Colegio Marymount
- Col. La Enseñanza
- IED San Vicente De Paúl