Diez docentes de inglés de instituciones educativas oficiales de Barranquilla viajaron al Reino Unido para participar en una inmersión académica y cultural que busca fortalecer sus competencias pedagógicas y lingüísticas. Los maestros fueron seleccionados como ganadores de la convocatoria Barranquilla Bilingüe, programa liderado por la Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría Distrital de Educación, en alianza con el British Council.

La capacitación se desarrolló entre el 6 y el 18 de octubre en el Norwich Institute for Language Education (NILE), reconocido centro británico especializado en formación docente. Durante su estadía, los educadores participaron en talleres y sesiones sobre metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, inteligencia artificial aplicada a la enseñanza y uso del inglés como medio de instrucción.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar Sepúlveda, destacó que este tipo de experiencias internacionales fortalecen la calidad educativa del Distrito. “Nuestros docentes representan el talento y la vocación que caracterizan a la educación pública barranquillera. Esta inmersión les permitirá regresar con nuevas herramientas pedagógicas y una visión más amplia del mundo, con la que podrán transformar sus aulas”, señaló.

Además del componente académico, los participantes vivieron una completa experiencia cultural al alojarse con familias británicas y realizar visitas pedagógicas a ciudades emblemáticas como Londres y Cambridge. Estas actividades les permitieron perfeccionar su dominio del idioma y ampliar su comprensión de la cultura inglesa.

El director del British Council en Colombia, Felipe Villar Stein, resaltó la importancia de la cooperación internacional en la formación docente. “Cada edición del programa Barranquilla Bilingüe demuestra que los lazos entre el Reino Unido y la ciudad se traducen en oportunidades reales para los maestros y estudiantes. Es una alianza que impulsa una educación pública de calidad y con visión global”, afirmó.

Los diez docentes provienen de distintas instituciones educativas del Distrito y fueron seleccionados por su liderazgo, desempeño y compromiso con la enseñanza del inglés. Ellos ahora se preparan para replicar los conocimientos adquiridos entre sus colegas y comunidades educativas.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Barranquilla reafirma su apuesta por una educación pública bilingüe, innovadora y competitiva, que brinda a los estudiantes herramientas para conectarse con el mundo y acceder a mayores oportunidades en el futuro.