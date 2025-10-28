Sobre las 10:00 de la mañana de este martes, los estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad del Atlántico comenzaron a desarrollar diferentes asambleas para tomar decisiones con respecto a lo que harán como comunidad académica ante la reciente elección de Leyton Barrios como nuevo rector.

Aunque de momento hay un clima de mucha calma en el campus, poco a poco los estudiantes van arribando a los diferentes bloques donde se concentran las diferentes facultades.

Martin Vega, representante estudiantil y estudiante de noveno semestre de Química y Farmacia, explicó que es lo que están realizando en una de las primeras asambleas que se desarrollan en la universidad.

“Estamos en desacuerdo total con la elección de rector y nos parece un acto improcedente el tomar una decisión, olvidando o dejando de lado todos los procesos que se han adelantado en contra de varios consejeros superiores, y se dice que el rector actual no cumple con los requisitos mínimos para el cargo”, dijo el estudiante.

Vega expresó que de momento solo están escuchando ideas antes de ir a una asamblea estatutaria, la cual podría llegar hasta un paro general: “El descontento es generalizado de la universidad. Me parece que cualquier cosa es posible en este momento, entonces, estamos a la espera”.

A lo largo del día, otras facultades y programas realizarán sus propias asambleas para ir generando consensos.