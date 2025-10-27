Con motivo del desfile “Cantores Killeros”, que se realizará este viernes 31 de octubre en el Gran Malecón, el sistema de transporte Transmetro anunció un desvío temporal en la ruta alimentadora A8-2 Vía 40.

La medida, que busca mejorar la movilidad y facilitar el acceso de los asistentes al evento, estará activa desde las 4:00 p.m. hasta el cierre de la operación del día.

El nuevo recorrido contempla el siguiente trayecto:Estación Joe Arroyo – carrera 46 – calle 79 – carrera 59B – calle 77 – Vía 40 – calle 71 – calle 72 – Vía 40 – calle 76 – carrera 46 – estación Joe Arroyo.Durante este desvío, los pasajeros podrán realizar ascensos y descensos libres en todo el tramo modificado.

Lea también: Por su avanzado estado de deterioro, ordenan cerrar el antiguo puente Pumarejo

“Gracias al apoyo del alcalde Alejandro Char, hemos diseñado esta medida especial para garantizar el desplazamiento cómodo y seguro de los asistentes. Invitamos a los barranquilleros y a los habitantes del área metropolitana a llegar al Gran Malecón utilizando el Sistema”, indicó Liliana Rosales Domínguez, gerente de Transmetro.

Otros datos

La entidad recomendó a los usuarios recargar con anticipación su tarjeta para agilizar el ingreso al sistema.Quienes aún no dispongan de ella podrán adquirir una tarjeta nueva en la taquilla cercana a Manglares del Río, en el Gran Malecón. Estas se entregarán previamente recargadas para mayor comodidad.

Lea también: Leyton Barrios es designado como rector de la Uniatlántico para el periodo 2025-2029

Transmetro recordó además que sus nuevos buses están equipados con puertos USB, conexión wifi gratuita y aire acondicionado, ofreciendo una experiencia más confortable para los usuarios.

El sistema destacó que la flota opera con tecnología Euro 6 a gas, una alternativa más limpia que contribuye al cuidado del medio ambiente mientras se disfruta de la fiesta barranquillera de forma segura y sostenible.