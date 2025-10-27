La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el proceso de valorización en los predios asentados en la zona de influencia de la Vía al Mary la Circunvalar de la Prosperidad. seguirá adelante teniendo en cuenta las restricciones que de la sentencia judicial se lo permitan.

Rojas cuestionó que los recursos judiciales que se han adelantado para frenar este cobro. “Hemos seguido adelantando. Esta parece una sentencia para buscar que se caiga, que no nos den tiempo”.

Insistió en que este mecanismo, que según la ministra ha tenido varios ataques, continuará. “Es una sentencia hecha para asfixiar el cobro. ¿Y eso a quién beneficia? Pues no a la gente pobre de estos corredores. No precisamente a la gente que necesita inversión social. Beneficia a los mismos de siempre”, expresó.

Rojas afirmó que este proceso ha tenido varios ataques, porque, aseguró, “es más fácil no cobrar donde el Estado invierte, aunque haya particulares que, gracias a esa inversión pública, ven aumentar el valor de sus propiedades”.

Para la jefe de la cartera de Transporte, la valorización es un mecanismo de equidad; esa sentencia no beneficia a la gente pobre de estos corredores; beneficia a los mismos de siempre.

Sostuvo que el Ministerio de Transporte tuvo que volver a realizar los procesos sociales y nuevas audiencias con la comunidad.

“La viceministra ha estado aquí permanentemente con ese tema. Hay obras por las que ya no se puede cobrar valorización —porque así lo determinó el juez—, pero hay otras que sí aplican, especialmente aquellas donde la inversión pública aumentó el valor de las propiedades”, puntualizó la ministra.