Por el rebosamiento de aguas residuales en la zona de Ciudad del Puerto, en Soledad, durante los próximos días se desarrollaran las obras de reparación en la red de sectores como Puerto Armónica, Tambora y Flauta, en la calle 41 entre carreras 17 y 19.

Lo anterior se da tras un informe técnico que Triple A presentó a la Alcaldía municipal, el cual fue remitido hacia la constructora a cargo de los proyectos de vivienda.

De esta manera, la compañía se encargará del arreglo de las redes y las vías de los sectores anteriormente mencionados con la demolición de la vía existente que existe para el acceso a la entrada de estos conjuntos residenciales.

Sumado, en la realización de las actividades, que se extenderán por 17 días hábiles, se contará con señalizaciones y elementos tipo colombinas, para la visibilidad e identificación del tramo intervenido y como ayuda con la movilidad en la zona, dado que se hará uso de maquinaria pesada, volquetas y otros, con ingresos y salidas de material.

La administración municipal hizo un llamado a la comunidad para mantener la paciencia frente a las incomodidades que se puedan generar por los trabajos de saneamiento que es necesario que se realicen.