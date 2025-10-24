Durante el cierre del Congreso de Camacol, que se lleva a cabo este viernes en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char resaltó el rol que ha tenido el programa Mi Techo Propio para reducir las brechas sociales y dinamizar la construcción en la ciudad.

“Barranquilla asumió el rol que tenía el país con el subsidio Mi casa Ya, vimos que estaba muriendo por la falta de apoyo y teníamos que hacernos cargo de nuestra gente, así creamos un proyecto que se llama Mi Techo Propio, donde entregamos subsidios hasta por $52 millones de para que la gente con menores recursos pueda adquirir una vivienda desde una cierta mínima inicial de $400 mil”, destacó.

Hizo un llamado a los demás alcaldes del país para priorizar los programas de vivienda.

“Hagamos el esfuerzo que está haciendo Barranquilla porque es que la construcción permite mucho empleo y permite que la gente vivan condiciones dignas porque si no hay posibilidad de techo digno, finalmente la gente termina en un espacio informal y eso baja la calidad de vida”, aseguró.

En esa misma línea, sostuvo que: “nosotros aquí en Barranquilla hemos visto lo que es construir barrios informales a un barrios formalizados con todos sus servicios, pavimentación y todo lo que implica, entonces nos propusimos poner el presupuesto que fuera para lograr esto. Inclusive, el impacto es grande porque Barranquilla era en los 60 puras invasiones y ahora las industrias están detrás de la gente para construir viviendas en todas partes”.

Char fue enfático en que: “yo siento que Colombia tiene que hacer lo que está haciendo Barranquilla. Vamos a llegar a 400 mil millones de pesos con plata de los impuestos de los barranquilleros para que la gente pueda comprar la vivienda, y eso va a a generar ventas cercanas a los 3 billones de pesos para que la ciudad se beneficie”.

Además, comentó que: “gran parte de la informalidad no solo se acaba con vivienda nueva, sino que también con mejoramientos de vivienda, estamos llevando nuestro programa distrital donde se ha invertido medio billón de pesos para que todos tengan vivienda digna y eso lo que hace es crear complejos urbanísticos”.