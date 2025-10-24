Las autoridades distritales informaron que se adelantan investigaciones para determinar las causas de un posible caso de intoxicación que afectó a estudiantes de siete instituciones educativas de Barranquilla.

De acuerdo con la información preliminar, varios menores presentaron síntomas como dolor estomacal, lo que generó la activación inmediata de los protocolos de atención.

La secretaria de Educación del Distrito, Paola Amar Sepúlveda, informó que hasta el momento se desconocen las causas de la posible intoxicación masiva y que se está a la espera de un informe oficial por parte de las autoridades de salud.

“Estamos en contacto permanente con la Secretaría de Salud para conocer los resultados de las evaluaciones en cada uno de los centros educativos. Lo más importante ahora es garantizar el bienestar de los niños y tener claridad sobre el origen de los síntomas”, precisó Amar.

Entre tanto, la Secretaría de Salud indicóo que continúa adelantando visitas técnicas y tomando muestras de alimentos y agua en las instituciones educativas, con el fin de establecer si el hecho está relacionado con la alimentación escolar o con otra causa externa.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia a mantener la calma y a seguir las orientaciones de los equipos de salud mientras se conocen los resultados del informe final.

Es importante recordar que en el mes de julio, en el municipio de Ponedera también se presentaron casos de intoxicaciones en Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

Más detalles

Familiares de estudiantes aguardan a las afueras de la IED Olga Emiliani una razón de la salud de sus pequeños ante la alerta que se ha desatado, al parecer por una intoxicación por alimentos en mal estado.

Felipe Vega es abuelo de uno de los estudiantes y le contó a EL HERALDO lo que saben de momento: Don Felipe, “Sí, venimos a buscar información. Yo vine a averiguar personalmente por mi nieto y de unos vecinitos que estudian aquí también. Pero no nos dan ninguna información”.

por el momento, solo algunos padres de familia y acudientes han podido ingresar al colegio, de acuerdo al relato de Felipe: “Nada, nada, nada de allá adentro no ha salido ninguna información. Aquí supuestamente nos imaginamos que puede ser un alimento que le hayan dado a los niños. Pero no sabemos en realidad qué ha pasado. A ellos les dan el almuerzo aquí, pero hay unos que se lo comen, otros que no.

De momento, la información que se maneja es toda de versiones que les han llegado a los padres a través de otros allegados: “Ahora que una vecina me avisó Que había un contacto de vómitos aquí De emergencia, por intoxicación Es lo único que saben de momento Y al niño que ella, tiene un sobrino aquí se lo llevaron a una ambulancia”.

En los últimos minutos una ambulancia llegó al centro educativo, ante la alarma de la situación, sin embargo el portero les manifestó que no habían llamado una.

Se espera un parte oficial por parte del Distrito para conocer la magnitud de la emergencia.