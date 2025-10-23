Durante la apertura de la edición XXXV del Congreso de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, se refirió a las tensiones políticas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro que se agravaron el pasado miércoles en horas de la tarde.

Lea más: Palmar de Varela deleitará a propios y visitantes con Festival de la Guayaba este domingo

En medio de su discurso, el jefe de cartera transmitió la indignación y rechazo del Gobierno Nacional por la manera en la que ha sido tratado el máximo mandatario de Colombia.

“Quiero aprovechar este momento para transmitir, en su nombre y en el del Gobierno de Colombia, nuestra indignación y rechazo frente a la manera como ha sido tratado el presidente de la República por parte del presidente de los Estados Unidos”, expresó.

Y añadió: “Incluso lo ocurrido el día de ayer merece no solo el rechazo del Gobierno colombiano, sino también el de toda la nación y de la sociedad colombiana”.

Asimismo, informó que el Gobierno está interesado y está haciendo los esfuerzos necesarios en restablecer un canal de diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos.

Finalmente, enfatizó que las relaciones internacionales deben fundarse en “el respeto mutuo”.

Lea más: Air-e llama a la tolerancia para evitar agresiones a operarios

“Las relaciones internacionales deben fundarse en el respeto mutuo y en la observancia de los principios de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y relaciones igualitarias entre las naciones”, sentenció.