Los desmanes y actos de intolerancia siguen presentes en Uniatlántico. El inconformismo que surge a la espera de la elección del nuevo rector de la alma mater se sintió este jueves en una fallida mesa de diálogo entre los representantes estudiantiles y directivos de la comunidad universitaria, convocada para conocer las necesidades que hay en torno a la decisión que tomará el Consejo Superior en las próximas semanas.

Este espacio, liderado por la rectora encargada Josefa Cassiani, terminó convirtiéndose en un escenario de división entre los miembros de la comunidad estudiantil, que tuvieron diferentes posiciones por los actos vandálicos de los últimos días en la alma mater.

Durante la jornada, algunos estudiantes entraron a la fuerza al recinto para tratar de sabotear el evento, generando enfrentamientos entre representantes de diversos sectores.

Además, se arrojaron botellas y personal de seguridad fue objeto de golpes por tratar de impedir el acceso de algunos estudiantes al Centro Cultural.

Si bien el incidente no pasó a mayores, la universidad decidió reforzar la vigilancia en la entrada y restringir el acceso al salón, dejando afuera a varios líderes estudiantiles.

Con respecto a esto, José Marchena, representante estudiantil, mencionó que “precisamente la reunión de hoy es para evitar este tipo de diferencias, queremos que el Consejo Superior haga seguimiento a la hoja de vida de los candidatos y brinde garantías en la elección del nuevo rector”.

Por otro lado, la líder estudiantil Jess Rodríguez comentó que “se pidió transparencia al Consejo Superior para proceder con la resolución de las recusaciones que hay en contra de varios miembros de la terna de candidatos y delegados; hay que tener en cuenta la voz de los estudiantes y las denuncias que hemos hecho”.

Agregó que “se debe estudiar la hoja de vida de los candidatos porque hay algunos que no cumplen con los requisitos académicos para ser elegibles a rector”.

Así las cosas, la jornada pudo transcurrir con normalidad por un breve período de tiempo hasta que tuvo que ser suspendida por la alteración del orden para tomar la palabra y participar, así como el saboteo de algunos miembros en el recinto.

Desde la comunidad académica se hizo un llamado al estudiantado para respetar las posiciones de los demás participantes en la mesa. También, los representantes pidieron celeridad al Consejo Superior para tomar una decisión sobre el nuevo rector.