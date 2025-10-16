La capital del Atlántico se prepara para ser el punto de encuentro entre dos culturas que, desde hace dos siglos, han construido lazos de cooperación, conocimiento y amistad. Este viernes 17 y sábado 18 de octubre, el Gran Malecón será escenario de la celebración del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Colombia, una fecha que resalta no solo la historia compartida, sino también los proyectos conjuntos en educación, cultura e innovación.

Más allá de la fiesta cultural, el evento —organizado por la Embajada del Reino Unido en Colombia, el British Council y la Alcaldía de Barranquilla— busca fortalecer el vínculo entre ambas naciones a través del aprendizaje y la creatividad. Charlas sobre becas Chevening, talleres de inglés, actividades artísticas y experiencias interactivas invitan a los asistentes a descubrir nuevas oportunidades académicas y profesionales.

“Queremos que esta celebración sea una ventana para que más colombianos se conecten con el Reino Unido, ya sea a través de la educación, la cultura o los negocios”, afirmó George Hodgson, embajador británico en Colombia, quien también liderará actividades como sesiones deportivas y lecturas en inglés para los asistentes.

Uno de los protagonistas del festival será el programa de bilingüismo de Barranquilla, desarrollado en alianza con el British Council, que ya ha beneficiado a más de 158.000 estudiantes y 3.800 docentes en sus primeros años de implementación. Esta política pública, con un horizonte de ocho años, busca formar ciudadanos globales capaces de comunicarse y competir en entornos internacionales.

Además, el evento ofrecerá un espacio para que niños de colegios públicos vivan experiencias educativas diseñadas para despertar el interés por el idioma inglés y el intercambio cultural desde temprana edad. Un túnel interactivo, un globo aerostático y escenarios inspirados en íconos británicos serán parte de esta experiencia multisensorial.

La celebración también incluirá gastronomía, música y premios para los visitantes más creativos que lleguen vestidos como su ícono británico favorito.

Con esta agenda, Barranquilla reafirma su papel como ciudad abierta al mundo, impulsando la cooperación internacional y consolidándose como un referente nacional en el aprendizaje del inglés y la promoción cultural. Dos siglos después de que la Legión Británica acompañara la independencia de Colombia, el espíritu de colaboración entre ambas naciones sigue más vivo que nunca.