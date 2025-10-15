En una ceremonia realizada este miércoles en Roma, Italia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció la labor realizada por la Corporación Regional del Atlántico (CRA), la Gobernación y la Federación de Pescadores del Sur del Atlántico y Canal del Dique con el ‘Plan + Pescao’.

Lea más: Gobernador Verano recibe reconocimiento de MinTic por impulsar la transformación digital en los territorios

A través de este proyecto se ha logrado la recuperación de varios ecosistemas en el departamento con la siembra de 38 millones de alevinos de bocachico, impactando con una mejoría de 90 % en la actividad comercial de 3000 pescadores.

La ceremonia fue seguida a 8.997 kilómetros de distancia por los protagonistas del premio, los pescadores, desde el auditorio en el piso 12 de la Gobernación en Barranquilla, acompañados de las autoridades locales.

Entre los mejores del mundo

El gobernador Eduardo Verano destacó que es “un orgullo muy grande” poder ser protagonista en dicha ceremonia.

“Logramos estar en ese escenario a nivel mundial, lo que indica que se están haciendo las cosas bien. Ellos decidieron formalizar una pesca que antes no era ordenada y hoy se convierte en un ejemplo mundial de cómo la experiencia popular y el conocimiento científico pueden convivir para crear prosperidad”, dijo.

Y es que entre los 45 proyectos reconocidos por la FAO se destacaron iniciativas de países como Reino Unido, China, Estados Unidos, entre otros.

La nominación se realizó por parte de la Gerencia de Asuntos Internacionales, en cabeza de Kathy Diart y luego se reforzó con las evidencias allegadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de Marisabella Romero, y por la CRA, dirigida por Jesús León Insignares.

“Este es un reconocimiento más que merecido para nuestros pescadores, para nuestras comunidades, para nuestros ecosistemas. Hemos logrado sembrar más de 38 millones de alevinos y esto representa un mejoramiento en la calidad de vida de nuestros pescadores”, explicó el director de la autoridad ambiental.

Impacto en los pescadores

Arcadio Pérez, presidente de la Federación de Pescadores del Sur del Atlántico y Canal del Dique, resaltó la transformación en los últimos años gracias a la aplicación del plan: “En el 2019 la pesca tenía una reducción del 80 %, hoy en día ha aumentado un 90 %. Hemos contribuido en la seguridad alimentaria y, lógicamente, a unos ingresos económicos importantes”.

Lea más: La doble demanda que interpuso Steven Char Ramos por su paternidad

Para este 2025 se estarán sembrando más de un 1.5 millones de alevinos de bocachicos, una especie amenazada por un descenso cercano al 60 % de su población, según cifras de la CRA. Además se les donarán nuevos kits de pesca y reparación de embarcaciones, en el último trimestre del presente año.