En el barrio Villa Carolina, en el norte de la ciudad, los habitantes se encuentran inconformes por los “prolongados” retrasos en las obras de instalación de tuberías se adelantan a la altura de la la carrera 75A con calle 87, que hacen parte del proyecto del Acueducto Regional del Norte.

De acuerdo con el reporte de la comunidad, esta intervención se inició hace más de dos años y tras todo ese tiempo todavía se encuentran a la espera de una “solución definitiva”.

Damaris Peña, administradora del conjunto residencial Portal del Limoncito, aseguró que han hecho varios llamados al contratista para que haya celeridad en la obra y ante la falta de compromisos optaron por instalar pancartas para expresar su inconformismo con esta situación.

“La torre seis, donde yo vivo, es la más afectada porque está justo al lado del hueco. Eso es un polvorín que afecta la salud de todos, en especial, de los niños y adultos mayores”, explicó.

Alertó, además, que la zona se ha vuelto un “punto de acopio” de basuras: “No podemos entrar ni salir porque como ven la vía cerrada, nos parquean carros en las noches y quedamos completamente encerrados y si se presenta una emergencia, una ambulancia no podría ingresar”.

Por su parte, Naicy Rodríguez, otra habitante de este sector de la ciudad, expresó su inconformidad por la falta de seguimiento de las autoridades.

“Los trabajadores casi no hacen nada. Dicen que no hay plata para continuar, pero yo me pregunto dónde están los impuestos que pagamos. Esto es un foco de infección, lleno de mosquitos, y aquí viven adultos mayores que han sufrido accidentes porque no hay por dónde caminar. Nos sentimos engañados”, manifestó la ciudadana.

A su vez, Moisés Martínez, quien también habita en el sector, señaló que los retrasos afectan directamente la movilidad de quienes tienen vehículos: “Esto aquí es un caos. En las noches hay que hacer maromas para poder salir porque la vía está llena de carros varados del taller improvisado. En cualquier momento se atasca todo, y eso pone en riesgo a quienes vivimos aquí”.

Gobernación responde

La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina Corso, ratificó que las obras que se adelantan en la carrera 75A con calle 87 son parte del Acueducto Regional del Norte y son necesarias para su correcto funcionamiento.

Según el reporte entregado por la funcionaria departamental a EL HERALDO, hace varios días se atendió a la comunidad para indicarles las actividades a realizar y se hicieron compromisos que se cumplieron.

“Con la llegada parcial de los accesorios, se está atendiendo el punto donde está la máquina. Esperamos que la próxima semana quede instalada la tubería y accesorios, la siguiente semana haríamos rellenos y procederíamos a hacer pruebas”, sostuvo.

Explicó, además, que se deberán realizar las pruebas hidrostáticas de la tubería instalada que garantice que no hay fuga ya que sin esto no se puede pavimentar.

De igual manera, la secretaria Ospina informó que si las pruebas finalizan conforme a lo esperado, se entregaría el tramo en su totalidad durante el mes de noviembre.