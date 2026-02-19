La construcción del Acueducto Regional del Norte, el proyecto de infraestructura hídrica más importante en el Atlántico, completa un avance del 86% para llevar agua potable de manera continua a 1.6 millones de habitantes del territorio.

Durante una visita de inspección a las obras, el gobernador Eduardo Verano confirmó que el proyecto cuenta con dos frentes claves para la captación del líquido y el tratamiento.

“Esta obra tiene la última tecnología para realizar nuestro punto de captación sobre el río Magdalena con una bocatoma ubicada en el Gran Malecón de Barranquilla, y la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que se construye en el sector de Las Flores. El sistema nos llevará a ser el primer departamento del país que logre el 100% de cobertura en agua potable”, comentó.

El mandatario resaltó que: “Esta es la inversión más grande que hemos hecho en un solo acueducto, y posiblemente la más importante que se está haciendo en el país en este momento en materia de agua potable con un valor total de $198.304 millones, cofinanciado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Gobernación del Atlántico.

También, Verano comentó que “este proyecto mejorará el funcionamiento del acueducto distrital de Barranquilla, en beneficio de los otros siete municipios impactados”.

“Con un servicio de acueducto óptimo hay desarrollo porque se fortalece la salud, se impulsan todas las industrias y el empleo, incluida la del turismo que cada vez se posiciona mejor. Esta obra aporta directamente a una mejor calidad de vida para la gente del Atlántico”, indicó el gobernador Eduardo Verano.

Sumado a esto, el equipo de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico reportó que la obra registra avances específicos en sus cuatro componentes técnicos: captación, aducción, planta de tratamiento y conducción.

“A la fecha, 6.5 kilómetros de tuberías entre el punto de captación y la PTAP presentan elevados porcentajes de avance en instalación de redes de aducción y de conducción. Estos tramos se integran a un sistema de tuberías completamente nuevo que suma en total 14 kilómetros, incluidas también líneas de descarga, conducción y distribución”, dijo Lady Ospina, secretaria de Agua Potable.

Ospina recordó que este sistema brindará solución a la cuña marina, un fenómeno natural que afecta el servicio de agua potable en Puerto Colombia y otros municipios costeros durante los meses de sequía.

“Este proyecto nace en el río Magdalena. La cuña marina no nos va a afectar más el servicio. Vamos a tener agua potable garantizada en ocho municipios, incluida la zona costera y aseguraremos para los atlanticenses agua potable que salga directamente de la pluma”, aseguró.

Desde el frente de obra en Las Flores, el contratista Luis Carlos Nader confirmó que tanto las instalaciones hidráulicas como las estructuras internas de la planta están muy avanzadas.

“Esperamos que este año ya estén en funcionamiento total para entregar agua tratada a una gran cantidad de habitantes del departamento”, afirmó.

De esta manera, Este acueducto impactará positivamente a los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Usiacurí, Juan de Acosta, Piojó, Barranquilla, Soledad y Galapa al integrarse a los sistemas costero y metropolitano, ya existentes, para así aportar a los planes de desarrollo urbano, turístico, ecológico y social del Atlántico.

Otros detalles

La bocatoma del proyecto tendrá la capacidad de captar 1.100 litros de agua cruda por segundo que llegarán a la PTAP y dos tanques de almacenamiento de 700 m³ cada uno a través de los 14 kilómetros de tubería instalada.

Esta gran infraestructura hará posible el aumento en la presión del servicio de agua en Puerto Colombia y el Acueducto Costero.

La cifra de inversión incluye recursos para obra, interventoría y seguimiento y, según los reportes técnicos, se han generado 270 empleos directos en el desarrollo del proyecto.