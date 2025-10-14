La Gobernación del Atlántico realizó la entrega del nuevo Centro de Vida de Manatí, una infraestructura moderna y completamente equipada que beneficiará a 300 personas mayores del municipio.

Con una inversión de $7.074 millones, esta es la primera de siete obras de este tipo que la Gobernación pondrá en funcionamiento en distintos municipios del Atlántico, consolidando una red de infraestructura social orientada al bienestar y la dignidad de las personas mayores.

El gobernador Eduardo Verano señaló que el espacio ofrecerá actividades culturales, recreativas y formativas que promueven la integración social y mejoran la calidad de vida.

“El Atlántico le cumple a sus mayores con espacios que los acogen, los motivan y los llenan de vida. Este Centro de Vida es un símbolo de respeto y gratitud hacia quienes construyeron con su trabajo y su ejemplo el desarrollo de nuestro territorio”, afirmó Verano.

El nuevo centro se levanta sobre un lote de 10.275 metros cuadrados, con un área intervenida de 2.850 metros cuadrados que incluye comedor, cocina, salones para talleres, kiosco, zonas verdes y áreas múltiples. Todos los espacios fueron diseñados con criterios de accesibilidad, seguridad y confort, garantizando ambientes acogedores y funcionales.

La gerente de Capital Social, Karina Llanos, explicó que cada detalle de la obra, desde el mobiliario hasta los equipos instalados, fue concebido para crear un entorno digno que incorpora huertas comunitarias y programas de agricultura urbana, pensados como herramientas de productividad, terapia ocupacional y sentido de pertenencia.

“Esta infraestructura social es más que una construcción; es un lugar que refleja nuestra visión de una vejez activa, saludable y feliz. Aquí nuestros mayores encontrarán compañía, aprendizaje y oportunidades para seguir aportando a la comunidad”, destacó Llanos.

A su turno, la alcaldesa de Manatí, Yerenis Acuña, resaltó el impacto que tendrá la obra en la población local.

“Este Centro de Vida es una bendición para Manatí. Nuestros mayores tendrán un lugar digno donde compartir, aprender y ser atendidos con cariño. Agradecemos al gobernador Verano por hacer realidad un proyecto que mejora la calidad de vida de tantas familias”, expresó la mandataria.