La Alcaldía de Puerto Colombia compartió un balance altamente positivo para el municipio, tras el puente festivo del Día de la Raza, en la cual entre varios eventos y ofertas gastronómicas y culturales, más de 60 mil personas visitaron la población.

El alcalde Plinio Cedeño destacó el buen comportamiento y el balance positivo que generó en la economía de los porteños.

“Puerto Colombia es lugar de grandes eventos y hoy destacamos el buen comportamiento de propios y visitantes durante esta semana de receso y el fin de semana festivo, fue una fecha importante en materia turística y donde ratificamos que somos el destino turístico más visitado del Atlántico. Seguiremos trabajando por garantizar un mejor bienestar social a todos los operadores turísticos de nuestro territorio y por supuesto a la comunidad en general”, aseveró el mandatario de los porteños.

Durante este puente festivo, el territorio porteño fue protagonista de una agenda cultural y musical variada, en la que solo en el concierto de Nuestra Raza Latina, en el marco del FestiPlaya, recibió a más de 10 mil asistentes en el Estadio Lulio González. De manera simultánea en el Centro Gastronómico Internacional – Muelle 1888 se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Raza.

De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Plinio Cedeño, hubo un balance positivo en materia de movilidad toda vez que no se registraron víctimas fatales ni siniestros viales en el territorio.

A través del dispositivo establecido por la Secretaría de Tránsito, se garantizó una evacuación rápida y oportuna para los turistas, esto gracias al trabajo realizado de 55 guías y agentes de tránsito.

Cabe resaltar que, durante este fin de semana se realizaron también caravanas mixtas de seguridad entre la Policía Nacional, Ejército Nacional, Migración Colombia y el Grupo Goes de la Policía Nacional, en toda la jurisdicción de Puerto Colombia, sus corregimientos y la periferia.