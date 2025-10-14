A las 5:47 de la mañana de este lunes, se registró un incidente en la Estación de Peaje Sabanagrande, cuando un bus de la empresa Cootransoriente ingresó en contravía por el carril 4, desatendiendo las indicaciones del personal operativo y los dispositivos de control.

El vehículo rompió la talanquera del carril, lo que dejó el punto temporalmente fuera de servicio y generó congestión vehicular durante algunos minutos.

El equipo de la Concesión actuó de inmediato, retiró el bus del lugar, activó los protocolos de manejo de tráfico y garantizó la movilidad por los demás carriles.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas y, hacia las primeras horas de la mañana, la operación fue restablecida en su totalidad.

A las 7:00 a. m., el peaje se encontraba estabilizado, con personal operativo en el carril afectado y el reversible habilitado para mantener el flujo vehicular. En el sentido Sabanagrande–Barranquilla, el tránsito se reporta moderado a bajo.