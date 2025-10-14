La tensión sigue en su punto culmen al interior de la Universidad del Atlántico luego de que el Consejo Superior aplazara la designación del nuevo rector mientras la Procuraduría se pronuncia frente a una serie de recusaciones.

Este martes, al interior del campus universitario se han registrado varios actos de vandalismo que han generado preocupación entre la comunidad universitaria.

La Oficina de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social –que es liderada por Miguel Caro, quien hace parte del Consejo Superior– fue blanco de diversos ataques. Inicialmente se realizaron diversos grafitis en ventanales y paredes.

Posteriormente, a las afueras de este espacio, desconocidos construyeron una especie de fogata con sillas plásticas y otros elementos, generando llamas que fueron controladas por personal de seguridad.

Estos fueron algunos de los mensajes que dejaron en las oficinas de la Vicerrectoría.

EL HERALDO pudo establecer que grupos de estudiantes se han apostado en las oficinas de varias vicerrectorías y a las afueras del despacho de rectoría para rechazar las posiciones de varios consejeros, que “van en contravía con los deseos de la comunidad universitaria”.

Asimismo, desde algunos sectores se ha empezado a estudiar una posible declaratoria de paro mientras el Consejo Superior adopta una decisión de fondo frente al nombre del próximo rector.

De forma previa, en la plazoleta del Bloque D, donde un grupo de presuntos estudiantes prendió fuego a un pendón publicitario de Leyton Barrios, uno de los candidatos que se encuentra en la puja por la rectoría de la alma mater.

El incendio del pendón se realizó en la zona de la cafetería del bloque D.

Cabe anotar que, el pasado viernes, el Consejo Superior designó a Josefa Cassiani, actual secretaria General de Uniatlántico, como rectora encargada, teniendo en cuenta que este fin de semana finalizó el periodo de Danilo Hernández.

Se tiene previsto que esta semana se pueda llevar a cabo una nueva sesión del Consejo Superior para avanzar en el proceso de designación del nuevo rector para el periodo 2025-2029.

Para tal motivo es necesario un pronunciamiento de fondo por parte de la Procuraduría General de la Nación frente a las recusaciones que fueron presentadas en contra de varios miembros de este órgano por presuntas inhabilidades para participar en esta escogencia.

En este momento, el Consejo Superior cuenta con un listado de elegibles para la designación del rector, el cual se encuentra conformado por Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla.