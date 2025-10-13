La mañana de este lunes, a los 85 años, falleció el arquitecto barranquillero Gustavo Certain Duncan, quien se desempeñó como alcalde de la ciudad y analista político en medios de comunicación locales, dejando un legado de obras en el Distrito.

Certain Duncan fue alcalde de Barranquilla durante el periodo 1989-1990, luego de una disputada elección –la primera de alcaldes de manera popular- donde demandó el resultado, que había dado como ganador a su primo hermano Jaime Pumarejo Certain, por un error de conteo en 15 mesas de votación.

Asumió el cargo y terminó el periodo dejando la silla de alcalde municipal al abogado Miguel Bolívar Acuña.

Más allá de eso, también fue reconocido por su labor como arquitecto, a través de su empresa Certain Pezzano, de la cual era socio. En su ejercicio personal de 50 años, participó de obras como el centro comercial Parque Central y la urbanización Ciudadela 20 de Julio.

En el plano personal contrajo matrimonio con Juliana Ospina de Certain, de cuya relación fueron fruto sus hijos Cinthya Eugenia, Jerry Ann y Stephanie.

Gracias a su pericia política y conocimiento de la ciudad, durante varios años se desempeñó como analista político brindando su conocimiento durante las jornadas de elecciones de alcaldes, gobernadores, congresistas y presidentes de la República.

Su partida deja un vacío importante en la comunidad y EL HERALDO envía un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y allegados.