En una jornada que busca fortalecer su labor y enriquecer la experiencia de los visitantes, la Gobernación del Atlántico, en alianza con la Alcaldía Distrital de Barranquilla y Puerta de Oro, entregó kits a los guías certificados del departamento agrupados en Asoguías Barranquilla y Asoguías Tour Caribe.

En total, 84 guías asociados se beneficiaron con esta dotación. Los kits incluyeron binoculares, guías especializadas de aves y paraguas, elementos clave para mejorar los recorridos turísticos y potenciar la observación de especies únicas de la región, además de brindar mayor comodidad en la prestación del servicio.

La actividad, realizada en el Malecón del Río, también proyecta que los guías presten sus servicios directamente en este punto turístico de manera organizada y articulada con la programación de eventos que atraen visitantes a la ciudad.

