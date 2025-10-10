El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de la elección de Alejandra Moreno Astwood como diputada del Atlántico por la coalición Pacto Histórico por haberse registrado irregularidades en el proceso de inscripción de su candidatura.

La decisión fue adoptada como resultado de una demanda de nulidad presentada por el ciudadano Franklin Covilla Londoño, quien sostuvo que en dicho proceso de inscripción se presentaron “vicios de ilegalidad”, al aceptarse candidaturas por fuera del calendario electoral establecido.

De acuerdo con la sentencia emitida por el alto tribunal, la inscripción de la lista de coalición se hizo con una modificación ilegal del sistema de votación, pasando de lista con voto preferente a lista cerrada sin la autorización de los partidos políticos que hacían parte de esta coalición.

Asimismo, el Tribunal Administrativo del Atlántico pudo identificar que la diputada Moreno no participó en la consulta interna del movimiento político Colombia Humana, un requisito obligatorio según la normatividad vigente para ser parte del listado definitivo.

Es de anotar que el magistrado Ángel Hernández Cano salvó su voto y explicó que “no logró probarse el cargo relacionado con la extemporaneidad o irregularidad en el procedimiento de inscripción de la candidatura de la demandada; sin embargo, difiero de las consideraciones respecto de los dos restantes cargos ”.