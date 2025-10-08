Por primera vez en la ciudad de Cartagena una persona fue sancionada por maltratar un animal. Tras una denuncia oportuna por parte de la comunidad, se logró identificar a una mujer que agredió con un palo en repetidas ocasiones a su propio perro en el barrio Torices.

Así lo informó la Alcaldía de Cartagena a través de un proceso adelantado por la Inspección de Policía de la Comuna 2 bajo la Resolución No. 014 del 7 de octubre de 2025.

“Este es un mensaje claro: en Cartagena no se tolerará el maltrato animal. Seguiremos actuando con firmeza cada vez que se vulnere la vida o integridad de un ser sintiente”, indicó el alcalde distrital Dumek Turbay.

Mientras tanto, la Inspección de Policía destacó que “basta un solo acto de crueldad que genere dolor o sufrimiento para configurar el delito de maltrato animal, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia o abandono contra los animales”.

De esta manera, la responsable del hecho de maltrato, identificada como Carolina Sánchez, recibió una multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, se ordenó el decomiso definitivo del animal, que quedará bajo la custodia de la Umata Cartagena, entidad encargada de su protección y proceso de adopción.

Cabe resaltar que esta decisión sienta un precedente en Cartagena al ser la primera sanción de este tipo impuesta por una autoridad local en aplicación de la Ley 84 de 1989, que protege a los animales como seres sintientes.