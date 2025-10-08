A través de un comunicado, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial notificó que este miércoles 8 de octubre se agendaron cierres viales temporales desde las 7:00 de la mañana hasta el jueves 9 de octubre a la misma hora.

De esta manera, informaron que las rutas que no están habilitadas son la calle 79 entre carreras 46 y 47 y la carrera 47 entre calles 79 y 76. De acuerdo con la oficina, estos cierres corresponden a obras de pavimentación que se adelantan en el lugar.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla

“Agradecemos a la comunidad la comprensión y le recomendamos planificar sus desplazamientos con anticipación, así como atender las indicaciones de autoridades y orientadores de tránsito”, expresaron en el documento.

Rutas alternas

Frente a este escenario, la entidad recomienda a los conductores que transitan por la calle 79, girar a la derecha en la carrera 45 o carrera 46 hacia la calle 75 para continuar con su destino.

En caso de que transiten por la carrera 46, sentido del Centro a Buenavista, deben circular hasta la calle 84 para girar a la derecha.

Y si además transitan por la carrera 47, deben girar a la izquierda en la calle 79 y luego tomar la carrera 49B o 49C.