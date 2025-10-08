La canalización de arroyos, la construcción del intercambiador vial de Alameda del Río, sumado a obras de ampliación y rehabilitación de vías, entre otras intervenciones, han motivado la adopción de medidas especiales para el tránsito de vehículos por algunas vías en Barranquilla.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla aseguró a EL HERALDO que se vienen adelantando cierres temporales de forma simultánea en más de 10 puntos. Se trata de medidas para optimizar las condiciones de movilidad y facilitar la circulación de todos los actores viales.

El primer tramo en mención corresponde al cierre total de la carrera 52 con calle 85, debido a las obras de canalización del arroyo de la 85. En ese sentido, la medida se extenderá hasta el 15 de diciembre y se habilitaron una serie de desvíos.

Asimismo, hasta el primero de noviembre habrá cierres parciales entre las carreras 56 y 57, entre calles 79 y 84, debido al desarrollo de obras de mantenimiento y rehabilitación, en el marco del programa Barrios a la Obra.

Dicha intervención se cumplirá por fases. La primera comprende de la carrera 56, entre calles 79 y 81; posteriormente se intervendrá la carrera 56, entre calles 81 y 84; para luego pasar a la carrera 57, entre calles 79 y 81. La última etapa comprende la carrera 57, entre calles 81 y 84.

En la avenida Shakira, por su parte, habrá cierres parciales en dos tramos hasta el 31 de diciembre. La medida se viene implementando en la calle 72, entre carreras 38 y 43, así como en el tramo de la calle 72, entre carreras 43 y 54.

Otro de los puntos en intervención corresponde a las calles 79 y 76, entre carreras 46 y 47. Se vienen cumpliendo obras de pavimentación, por lo que habrá cierres parciales hasta el próximo 9 de octubre.

Al mismo tiempo, en la calle 80 –entre carrera 50 y 49C– hay un cierre parcial hasta el 30 de octubre. En ese sentido se explicó que el avance es por fases y “en algunos momentos se requerirá cierre total por máximo tres horas”.

En el sector de la avenida Circunvalar, a la altura de Alameda del Río, hasta el 12 de octubre habrá cierres parciales por las obras del intercambiador vial. La medida se implementa en la calzada norte-sur de la Circunvalar, entre la salida Alameda del Río y la subestación eléctrica de Transelca.

Otros cierres en la ciudad

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que en el tramo de la calle 74 comprendido entre las carreras 43 y 44 habrá un cierre nocturno parcial hasta este jueves, de 8:00 p. m. a 5:30 a. m.

En ese sentido, se habilitaron una serie de desvíos. Por eso, los conductores que transitan por la carrera 43 y se dirigen hacia la calle 74 podrán tomar la calle 75 hasta la carrera 44 y girar a la derecha, para posteriormente desembocar en la calle 74 y tomar ese mismo desvío.

Por otro lado, en el sector de Buenavista habrá un cierre parcial durante las 24 horas del día –hasta este jueves– debido a la intervención de la calzada occidental de la calle 99, entre carreras 55 y 53.

Además, se desarrollarán otras obras en el tramo comprendido por la calzada sur de la carrera 53, entre calles 98 y 100.

Por este motivo, la dependencia distrital de Tránsito y Seguridad Vial hizo un llamado a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de las autoridades y recomendaciones de los orientadores de tránsito ubicados en la zona.

Recomendaciones

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial agradecieron la compresión de los ciudadanos por estas medidas, al tiempo que los invitaron a planificar sus desplazamientos con anticipación, así como a respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades.