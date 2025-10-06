Cuatro jóvenes atlanticenses de escasos recursos tuvieron la oportunidad de vivir una fiesta de 15 años de ensueño a través de la estrategia ‘SENAMora’, la cual hizo gala del talento de los aprendices del Sena para el diseño de los vestidos, cocina de la ceremonia y arreglos de belleza de las afortunadas.

Carolina Gómez Guerra, del barrio El Bosque (Barranquilla); Lisaura González Rodríguez, del barrio El Ferry (Barranquilla); María José Cabarcas Gualdrón, de Los Robles (Soledad) y Manuela Martínez Charris, de San Salvador (Barranquilla), fueron las escogidas para ser protagonistas de esta celebración especial en la que todos los programas de la entidad aportaron su granito de arena.

Desde los programas de Diseño y Confección de Vestuario del Centro Industrial y de Aviación, quienes asumieron el reto de confeccionar los vestidos de las quinceañeras, los jóvenes del Centro de Comercio y Servicios que aportaron su talento y creatividad para la cosmetología, belleza y peluquería, hasta los instructores y aprendices del programa de Cocina y los del Centro Agroecológico, en donde se elaboró la comida, dulces y planificación de la ceremonia.

También jugaron un papel importante los miembros de la orquesta de Bienestar al Aprendiz, encargada de amenizar la fiesta, aportando ritmo, alegría y emotividad a cada momento.

Y es que más que una celebración, la estrategia ‘SENAMora 15 años’ se convirtió en una experiencia pedagógica con el aporte de varios aliados estratégicos del sector privado y medios de comunicación para rendir homenaje a la vida y esperanza de las jóvenes del Atlántico.

Empresas como Hotel Country Internacional, La Textilera, Farides Lino, Kary King, Sempertex, Flores Víctor, Suministros Nega, Orquesta Rocco Band y Edd Music, junto con Emisora Atlántico, se sumaron con aportes en decoración, telas, buffet, ambientación, difusión mediática y detalles florales.