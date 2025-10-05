El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, expresó su enérgico rechazo y preocupación por el atentado sicarial del que fue víctima Jaime Avendaño, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el Caribe.

Atentado contra el director de la SAE en el Caribe: vehículo en el que se movilizaba recibió 14 impactos de bala

El hecho se registró en inmediaciones del municipio de Galapa, cuando el vehículo oficial en el que se movilizaba Avendaño junto a su equipo de trabajo fue atacado con al menos 14 disparos por sujetos que se desplazaban en motocicletas. Pese a la gravedad de la agresión, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos y lograron refugiarse en la Estación de Policía local.

El mandatario departamental subrayó la gravedad del ataque contra una entidad del Estado que juega un papel clave en la administración de bienes incautados a organizaciones criminales. “Es preocupante porque recibió una serie de disparos, lo que indica que hay un ataque directo contra esta entidad y contra un funcionario que cumple una labor fundamental. Solicitamos una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido”, afirmó el mandatario.

La Gobernación del Atlántico manifestó su solidaridad con el director de la SAE y reiteró su compromiso de apoyar a las autoridades en las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables del atentado.