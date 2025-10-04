Por medio de un comunicado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) rechazó el grave atentado armado registrado en la noche del 3 de octubre en la vía que conduce de Baranoa a Galapa, en el departamento del Atlántico. Según el reporte oficial, sujetos en motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta institucional en la que se transportaba el director territorial Caribe, Jaime Avendaño Camacho, junto con tres funcionarios de la entidad.

El vehículo recibió 14 impactos de bala, pero gracias al blindaje ninguno de los ocupantes resultó herido. No obstante, todos manifestaron el fuerte impacto emocional que generó el ataque. Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con amenazas previas derivadas de la gestión de recuperación de bienes en la región Caribe.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, condenó enérgicamente lo ocurrido y pidió reforzar los esquemas de seguridad de los funcionarios que enfrentan riesgos por su labor. “Estos ataques no van a amedrentar el trabajo que realizamos desde la SAE en defensa de los bienes de la Nación”, afirmó, al tiempo que reiteró el compromiso de la entidad en la lucha contra mafias y estructuras delincuenciales.

La SAE hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los equipos de trabajo que cumplen funciones institucionales en todo el país.