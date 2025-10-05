Este sábado 4 de octubre, el alcalde del municipio de Galapa, Fabián Bonett Berdugo, dio inicio a la jornada de atención para las familias resguardadas en el albergue temporal y la limpieza de los sectores afectados por las fuertes lluvias que han azotado la población en las últimas semanas.

Posteriormente, el mandatario se desplazó al barrio La Inmaculada 2, donde verificó personalmente la entrega de ayudas, el avance de los trabajos de limpieza y la atención integral a las familias afectadas por el desbordamiento del arroyo.

“Estamos con la gente, en el territorio y dando respuestas reales. Galapa no abandona a sus familias”, expresó el alcalde Fabián Bonett durante su recorrido.

En el lugar, una retroexcavadora Caterpillar 315 de oruga, un minicargador y siete obreros ejecutaron labores de remoción de sedimento, dejando el canal 100% limpio y despejado para evitar nuevos represamientos.

Además, se realizaron visitas de verificación a 15 viviendas para evaluar pérdidas materiales y coordinar reparaciones.

La jornada también incluyó la entrega de materiales de mejoramiento de vivienda a una familia en condición de vulnerabilidad y una actividad de adopción de dos gatos y un perro, acompañada de la entrega de alimentos para mascotas, en reparación de las pérdidas sufridas durante la emergencia.