La operación de Transmetro presentará modificaciones en su ruta de Malambo para este lunes. Según la entidad, el sistema implementará un nuevo recorrido para mejorar la cobertura dentro del municipio, ingresando por el casco urbano.

De esta manera, la nueva ruta del servicio alimentador será la siguiente: Portal de Soledad – Avenida Murillo – Vía Caracolí Malambo – diagonal 18 Malambo – calle 10 - carrera 8 - calle 12 - carrera 1B - calle 11E - carrera 1A1 - carrera 3 sur - carrera 3Asur - calle 10 - carrera 3 sur - calle 5A - carrera 1C sur - Troncal de Occidente – retorno ubicado entre Centro Logístico Olímpica y PIMSA – Troncal de Occidente – diagonal 18 Malambo - Vía Caracolí Malambo – Avenida Murillo – Portal de Soledad.

Detalló que: “la ruta A4-1 Malambo quedará con un único recorrido en su horario de operación habitual: de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 4:30 a.m. a 7:00 p.m.”.

Además, la entidad explicó que al ingresar al casco urbano del municipio por la calle 10 hasta su salida a la Troncal de Occidente por la carrera 1C sur, los usuarios podrán realizar ascenso y descenso libre mientras se establecen puntos de parada específicos en el nuevo tramo.

Los paraderos en donde los usuarios pueden abordar o descender de los vehículos estarán ubicados en: Portal de Soledad, Avenida Murillo Ciudad Caribe Real lado occidente, Avenida Murillo Vía Caracoli-Malambo lado occidente, Diagonal 18 # 13-11 EDS Zeus Malambo, Diagonal 18 con carrera 17 frente CC Plaza Malambo.

Adicionalmente, el ascenso y descenso libre para los pasajeros dentro del casco urbano se llevará a cabo en los siguientes puntos de manera temporal:

“Troncal de Occidente con carrera 1D lado oriente, troncal de Occidente Centro Logístico Olímpica, troncal de Occidente con carrera 7 lado oriente, troncal de Occidente con carrera 18A lado oriente, diagonal 18 # 17-51 CC Plaza Malambo, diagonal 18 con carrera 13 Frente EDS Zeus Malambo, avenida Murillo Vía Caracolí-Malambo lado oriente, avenida Murillo Ciudad Caribe Real lado oriente y en Portal de Soledad”, informó.

Transmetro reiteró el llamado a los usuarios para comunicar cualquier inquietud con respecto a la programación y recorrido de las rutas a la línea de atención 3206359257 o en la cuenta de X @transmetrobaq.