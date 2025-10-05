Un equipo de técnicos de la empresa Air-e adelantará este lunes 6 de octubre obras de mantenimiento con el fin de fortalecer la red eléctrica en el barrio La Rosita, en Puerto Colombia.

Las obras se llevarán a cabo, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la carrera 1E con la calle 2.

Asimismo, realizarán breves maniobras para intervenir la red eléctrica en la carrera 1 con la calle 43, en la Ciudadela 20 de Julio, entre las 8:10 de la mañana y las 8:30 de la mañana.

En Soledad: en el barrio Villa del Carmen 1, carrera 42 con la calle 57, entre las 8:40 de la mañana y las 9:00 de la mañana; carrera 1 sur con la calle 41C, en Villa del Carmen 1, entre las 9:10 de la mañana y las 9:20 de la mañana.

En Los Girasoles, en la calle 46 con la carrera 13A, entre las 9:50 de la mañana y las 10:00 de la mañana; carrera 42 con la calle 56, en Villa del Carmen 1 en Soledad, entre las 10:30 de la mañana y las 10:50 de la mañana; carrera 18 sur con la calle 69A, en la Ciudadela 20 de Julio, entre las 11:00 de la mañana y las 11:20 de la mañana.

Mientras tanto, en la carrera 18 sur con la calle 68A, en Villa Estadio en Soledad, se trabajará entre las 11:40 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

En la calle 72 con la carrera 24, en Villa Estadio en Soledad, se trabajará entre las 2:00 de la tarde y las 2:20 de la tarde.