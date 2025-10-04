Los habitantes del barrio Country Club Villas, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, han manifestado su inconformismo con el deterioro y mal estado que presenta la malla vial de su barrio desde la carrera 27 entre calles 8 y 14.

Según Erika Tovar, líder del sector, los cimientos de algunas viviendas están cediendo por el deterioro de las losas de concreto de su corredor vial.

“Lo que sucede es que desde hace unos meses vienen ingresando muchos buses, camiones y volquetas por las obras en la Gran Vía a nuestro barrio, pero son calles tan pequeñas y viejas que no soportan el peso de este tipo de vehículos, así que con el tiempo se fue hundiendo la carretera provocando huecos”, declaró.

Agregó, además, que: “el mal estado de la vía también repercute en el sistema de alcantarillado, por algunos cráteres que se han formado sale mucha agua por momentos, no sabemos si hay algo roto por dentro pero esto afecta la salubridad y calidad de vida de las familias”.

Por otro lado, Castro y otros vecinos plantean la posibilidad de hacer un plantón para pedir a las autoridades pertinentes tomar acción en la zona.

“A nosotros nunca nos socializaron que las rutas de buses iban a pasar por acá, era un vecindario tranquilo donde podíamos transitar por cualquier lado, ahora hay que tener precaución, no queremos accidentes, pero creo que es inevitable con el paso del tiempo”, indicó.