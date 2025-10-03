Un nuevo caso de irregularidad eléctrica, relacionado con una línea directa por fuera de la medida, detectó la empresa Air-e Intervenida, en hotel en Salinas del Rey, en Juan de Acosta (Atlántico), en el marco de las acciones desplegadas contra el hurto de energía.

Mientras tanto, en una tienda del sector de La Independencia, en Santo Tomás se detectó una irregularidad, sumado a un casino en el barrio Centro de Sabanalarga, que contaba con líneas directas por fuera de la medida.

Por otro lado, en una peluquería del barrio Andalucía, en el norte de Barranquilla, también fue descubierto un caso de servicio directo (sin medidor), mientras que, en el barrio La Concepción, se encontró un medidor manipulado.

Por último, en el barrio Granadillo, y en medio de la inspección realizada por la empresa, se encontró una línea directa por fuera de la medida en un restaurante de este sector.

Casos reportados en Magdalena y la Guajira

En lo que respecta al Magdalena, una brigada especializada de Air-e Intervenida reportó el hallazgo de una línea directa por fuera del medidor en un billar de razón social “Pool La Troja”, ubicado en el barrio San Fernando de Fundación.

Por otra parte, en una panadería del centro de Aracataca se detectó una acometida intervenida y en el mercado público de este municipio se encontró un servicio directo por fuera del medidor.

Para el caso de La Guajira, en el barrio Siete de Agosto de Riohacha, había un servicio directo con medidor en un reconocido billar de la zona, sumado a un restaurante del centro de la ciudad que contaba con un medidor manipulado.

Finalmente, en otro restaurante de Riohacha, ubicado en el barrio Villa Laura, se detectaron líneas directas por fuera de la medida para evadir el pago del consumo real de la energía eléctrica.

La empresa Air-e Intervenida invita a sus más de 1.4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira a hacer un uso responsable y legal de la energía, como medida para contrarrestar los fraudes eléctricos y mejorar la calidad del servicio.