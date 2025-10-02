El municipio turístico de Puerto Colombia, el destino más visitado en el Atlántico, se prepara la semana del receso escolar del que disfrutan todos los estudiantes a nivel nacional. Es por esto que desde la Alcaldía Municipal se aúnan esfuerzos para fortalecer la agenda cultural, gastronómica y turística para la temporada vacacional que se aproxima.

De acuerdo a lo explicado por la secretaria de Cultura y Patrimonio, Carolina Bohórquez, la agenda establecida para el primer fin de semana de octubre contempla espacios de tradición, cumbia y coros internacionales.

“Desde hoy jueves 02 de octubre inicia nuestra agenda con la gran apertura del Festival Internacional de Coros Un Mar de Voces, que tendrá como escenario el Centro Gastronómico Internacional – Muelle 1888 a partir de las 6:00 de la tarde, totalmente gratis. En estos espacios destacamos el talento local e internacional que hoy por hoy eligen a Puerto Colombia para poder mostrar al mundo ese don que Dios les ha dado a través de la música”, detalló Carolina Bohórquez, secretaria de Cultura y Patrimonio.

En materia gastronómica, este domingo 5 de octubre llega el FestiCamarón 2025 a la icónica Plaza Francisco Javier Cinseros, desde las 9:00 de la mañana. Una oferta que impulsará el sabor tradicional y auténtico del camarón como ingrediente principal y a través del cual 35 participantes expondrán sus creaciones para deleitar a propios y visitantes.

Dentro de este espacio participará la oferta turística-gastronómica de la Institución Educativa Simón Bolívar con sus MiniChefs.

Simultáneo a esta celebración gastronómica, una gran rueda de cumbia engalanará la Plaza Francisco Javier Cinseros a partir de las 5:00 de la tarde, destacando las tradiciones y raíces culturales de la tierra de las sirenas.