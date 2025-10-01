En Puerto Giraldo, corregimiento de Ponedera, una nueva estación de Policía fue puesta en servicio este miércoles para reforzar la lucha contra el abigeato y otros delitos que afectan a este sector rural del departamento.

La subestación, con capacidad para 27 unidades, fue construida en un área de 1.000 metros cuadrados, con una inversión cercana a los 2.700 millones de pesos, financiados a través del recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana que aportan los atlanticenses.

Para el gobernador Eduardo Verano, esta es una infraestructura física que reafirma el compromiso de reforzar la seguridad en los corregimientos más apartados del territorio.

“Esta no es solo una infraestructura física, es un mensaje de confianza: la seguridad llega hasta los corregimientos más apartados. Con esta estación aseguramos mayor presencia policial, mejor atención al ciudadano y una reacción más oportuna frente a cualquier situación que altere la tranquilidad de la comunidad”, afirmó.

El mandatario departamental también resaltó que la apuesta en seguridad se sustenta en cuatro pilares: infraestructura, movilidad, tecnología y comunicaciones. “A la par con estaciones de Policía como la de Puerto Giraldo, también se han entregado motocicletas, equipos de geolocalización contra la extorsión y se avanza en proyectos estratégicos como el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) y la red de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial”.

Mientras tanto, el coronel Oscar Peña, comandante de la Policía del Atlántico, señaló la importancia de la obra y el respaldo de la Gobernación.

“La gestión articulada entre la Gobernación y la Policía Nacional es clave para fortalecer la seguridad en el departamento. Esta estación beneficiará directamente a los más de 10 mil habitantes de Puerto Giraldo, quienes contarán con una Fuerza Pública más cercana, con mejores condiciones y capacidad de reacción frente al delito”, aseguró el oficial.

Por su parte, Consuelo Ruiz, habitante del corregimiento, contó que: “hace rato estábamos esperando esta estación. Para nosotros significa tranquilidad, porque ahora sabemos que la Policía está cerca y eso nos da más confianza para vivir y trabajar en paz”.

Cabe destacar que esta nueva estación hace parte de una inversión de 1 billón de pesos en seguridad. Una estrategia que se distribuye en $600.000 millones para la Fuerza Pública del Área Metropolitana de B/quilla, $200.000 millones para los 18 municipios restantes y 200.000 millones en entornos seguros que promuevan el deporte, la recreación y la cultura para la niñez y la juventud.