Para evitar la invasión indebida de motocicletas y vehículos en el carril exclusivo de Transmetro, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial pondrá en operación a partir del 17 de octubre una cámara de fotodetección para varias estaciones de la ciudad.

La medida tendrá una etapa de socialización que irá desde este martes hasta el miércoles 8 de octubre en zonas aledañas a las estaciones.

Seguidamente, habrá etapa pedagógica, desde el jueves 9 de octubre al jueves 16 de octubre de 2025 donde se establecerá comunicación directa a los usuarios de las vías

El inicio de sanciones por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas comenzará a partir del 17 de octubre con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($603.939).

De esta manera, la gerente de Transmetro Liliana Rosales fue enfática en que con este nuevo sistema se busca promover la seguridad vial en la ciudad.

“Gracias al compromiso del alcalde Alejandro Char y de la Alcaldía de Barranquilla, hoy damos un paso importante en el cuidado de la vida de los usuarios del carril solobús. Con estas cámaras avanzamos en el control, pero sobre todo en la pedagogía y el respeto por la vida de quienes se movilizan en el sistema”, manifestó Liliana Rosales Domínguez, gerente de Transmetro.

Además, Yaciris Cantillo, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, mencionó que: “con esta medida reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad vial y la cultura ciudadana. El respeto por el carril exclusivo de Transmetro no solo garantiza una mejor movilidad, sino que protege la vida de todos los actores viales. Invitamos a la comunidad a sumarse a esta iniciativa, cumpliendo las normas y entendiendo que el orden en las vías es responsabilidad de todos”.

Dicho esto, las estaciones donde se instalarán los equipos son:

Esthercita Forero - carrera 46 entre calles 69 y 70.

Parque Cultural - carrera 46 entre calles 36 y 34.

Joaquín Barrios Polo - avenida Murillo entre carreras 2 y 2A.

Arenosa - avenida Murillo entre carreras 43 y 41.

Chiquinquirá - avenida Murillo entre carreras 33 y 35.

La 8 – avenida Murillo entre carreras 8 y 8A.