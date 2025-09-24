Este miércoles, el alcalde Alejandro Char y el director ejecutivo de Cormagdalena, Álvaro Redondo, realizaron una mesa técnica para superar los problemas con el tajamar occidental de Bocas de Cenizas. Tras la reunión, ambos encargados anunciaron que la obras de recuperación de la estructura iniciarán la próxima semana.

En su cuenta en X, el alcalde destacó: “Arranca la obra de reconstrucción y protección de nuestro Tajamar. Nos reunimos con el director de Cormagdalena, Álvaro Redondo Castillo, para coordinar el inicio de la obra de reconstrucción en el km 2.5 del Tajamar Occidental, que arrancará la próxima semana tras los estudios de topografía realizados”.

Y anunció que con el apoyo de la Universidad de Cartagena se le dará una solución integral a esta problemática.

“Además, contamos con la buena noticia de que la Universidad de Cartagena ya tiene listo un estudio profundo que permitirá avanzar en la recuperación integral y definitiva de nuestro Tajamar, para tranquilidad de todos los barranquilleros”, señaló.

Por otro lado, el máximo mandatario del Distrito aclaró que la corporación resolverá esta problemática rápidamente.

“Había una alarma por un quiebre que tuvo la parte superficial del tajamar occidental, son un par de roturas, pero afortunadamente está acá el equipo de Cormagdalena y sus ingenieros, quienes vigilaron, midieron, hicieron topografía del sector y, afortunadamente, es un tema que van a resolver rápidamente, le damos hoy un parte de tranquilidad a nuestra gente”, manifestó.

Por su parte, el director de Cormagdalena dio a conocer que se trata de una falla superficial y que, más tardar la próxima semana, habrá maquinaria reconstruyendo los dos puntos.

“Recibimos el llamado del señor alcalde por la situación que se presentó en el kilómetro 2.5 del tajamar occidental. El señor alcalde hizo la visita, nosotros estuvimos esta mañana con nuestro equipo nuevamente. Después de estudios de topografía y batimetría, la conclusión es que es una falla superficial en ese kilómetro, nada estructural, nada que pueda alarmarnos que se presente una situación más adelante de la rotura completa de la estructura, pero también quiero anunciar a los barranquilleros que, a más tardar la otra semana, tendremos maquinaria reconstruyendo estos dos puntos”.

Solución de largo alcance

El alcalde Alejandro Char dio a conocer, además, que se trabajará con la Universidad de Cartagena para una solución de alto impacto:

“Vinieron (Cormagdalena) a anunciarnos que la Universidad de Cartagena ya tiene listo un estudio para darle una solución integral y de largo aliento al tajamar. Eso es un estudio bien profundo que ha hecho esta universidad para invertirle quizás unos ciento cuarenta o unos ciento treinta mil millones de pesos, pero nos deja una memoria, unos cálculos y un presupuesto para lo que va a ser una solución definitiva de nuestro tajamar”.

La Alcaldía aseveró que estas obras en el tajamar occidental, ubicado entre Puerto Mocho y Bocas de Ceniza, son claves para continuar con el desarrollo de este sector que, tras las recientes intervenciones del Distrito, “ha permitido mejorar la calidad de vida y la economía de las familias de ese sector”, informaron.