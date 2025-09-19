A las horas del mediodía de este viernes se registraron precipitaciones con alta intensidad hacia zonas del norte de la ciudad de Barranquilla.

En algunos sectores como la calle 82, entre carreras 44 y 45 la ciudadanía reportó crecientes súbitas de agua que impiden el paso de algunos vehículos tipo moto.

Mientras tanto, en la zona de la calle 77 con carrera 59B se han visto otros arroyos que restringen la circulación para vehículos y peatones.

De igual manera, hay nubosidad en diversas zonas de la ciudad que ponen en riesgo la movilidad de los usuarios.

La Alcaldía de Barranquilla invitó a la ciudadanía a tener precaución y evitar estacionarse durante largos períodos de tiempo debajo de los árboles.

Además, se debe “evitar conducir por canales que tengan concentración de agua y siempre manejar con luces de parqueo encendidas para una mejor visión en medio de lluvias”.

Es de anotar que los ciudadanos pueden reportar cualquier emergencia a la línea única de atención 195 o al (605) 401 0205.