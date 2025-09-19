Este viernes, la Alcaldía de Barranquilla socializó los operativos que ejecutarán durante el fin de semana de celebración de Amor y Amistad con el propósito de fortalecer la seguridad en la ciudad.

La administración notificó que dispondrá 1.600 hombres y mujeres de la Policía y 20 del Ejército, quienes estarán realizando diferentes planes preventivos y de control en diferentes sectores, en especial aquellos donde se concentran establecimientos nocturnos.

La Policía tendrá personal en 15 centros comerciales, 20 parques priorizados, el sector comercial del Centro y 9 patrullas recorredoras encargadas de igual número de zonas gastronómicas. Asimismo, se tiene un dispositivo especial en 5 puntos turísticos de Barranquilla.

Por su lado, las Caravanas por la Vida serán robustecidas con personal del Ejército y funcionarios de la Alcaldía que recorrerán sectores priorizados y, por supuesto, aquellos en los que habrá más concurrencia de público. En Barranquilla serán 5 caravanas las que se desplegarán por toda la ciudad.

Además, se estipularon 31 zonas de atención a las que la Policía y personal de la Alcaldía priorizarán en cuanto a la implementación de estrategias.

También se contempla continuar con las campañas de prevención que se adelantan de distintas formas como el perifoneo a través de las bocinas ubicadas en cámaras de videovigilancia, los CAI Móviles y las Caravanas por la Vida.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso de un helicóptero Bell 212 con sistema de perifoneo con el cual se fortalecen estas actividades. Esta unidad aérea tendrá en su tripulación a un miembro de la Policía que mantendrá contacto permanente con las unidades en tierra para coordinar reacciones efectivas y apoyo aéreo en el caso de que se llegue a requerir.

Por su parte, la Armada, a través del Grupo de Guardacostas, dispuso de 2 Unidades de Reacción Rápida con las cuales se harán patrullajes fluviales para el control de embarcaciones menores. En articulación con la Policía, se realizarán pruebas de alcoholimetría a los responsables de estas motonaves.

Teniendo en cuenta la importancia de este fin de semana, la Alcaldía Distrital realizó 2 espacios de coordinación con los organismos de seguridad y gremios para los planes operativos.

Medidas para concierto de Silvestre Dangond en el Metropolitano

Uno de los eventos a los que se le prestará mayor atención será el concierto de Silvestre Dangond, el día sábado 20 de septiembre en el estadio Metropolitano, en el cual se espera un aforo de 43.000 personas.

Para velar por la seguridad antes, durante y después del evento, la Policía Metropolitana dispondrá de cerca de 70 unidades, además de los equipos de logística y seguridad del evento.

Previo al concierto, la Secretaría de Gobierno, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público realizarán una caravana de control en establecimientos en los alrededores del escenario deportivo para evitar que se presenten aglomeraciones y cierres de vías con eventos no autorizados.

En cuanto a la movilidad en el sector del evento, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial ha programado las siguientes medidas desde el viernes 19 de septiembre a las 7:00 p.m. hasta el domingo 21 de septiembre a las 8:00 a.m.

Cierres viales por concierto

Asimismo, anunciaron cierres en las vías aledañas:

Cierre del carril mixto de la calle 45 - avenida Murillo, desde la carrera 4 (sin incluirla) hasta la Circunvalar (sin incluirla) sentido norte-sur, es decir, desde la carrera 46 hacia la avenida Circunvalar.

Cierre de la calle 46 desde la avenida Circunvalar (sin incluirla) hasta la carrera 1E.

Cierre de la carrera 1, desde la calle 45- avenida Murillo hasta la calle 46B, en ambos sentidos viales.

Sugieren desvíos

Los conductores que transitan por la calle 45 sentido norte-sur, es decir, desde la carrera 46 hacia el estadio Metropolitano, deben girar a la derecha en la carrera 4 para seguir hacia el occidente.

Los conductores que transitan por la carrera 1 sentido oriente-occidente, es decir, desde la calle 30 hacia el estadio Metropolitano, deben girar a la derecha en la calle 45 hasta la carrera 4 para llegar a la calle 44 donde realizan el retorno.

Los conductores que transitan por la avenida Circunvalar en sentido oriente – occidente, es decir, de la calle 30 hacia la Ventana del Mundo y desean tomar la calle 46 deben tomar la calle 46C, sentido sur-norte, es decir, de la avenida Circunvalar hacia el estadio Metropolitano.