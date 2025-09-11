El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó este jueves el buen momento que vive la economía de la ciudad, desde el punto de vista de la venta, inversión y empleo.

El alcalde informó que la ciudad lidera a nivel nacional estos ítems, estando muy por encima de la media nacional.

A través de su perfil en la red social X (antes Twitter) señaló que: “según la Cámara de Comercio, el 38,9% de las empresas de nuestra ciudad aumentaron las ventas en este primer semestre del 2025, posicionándonos por encima del promedio nacional, que fue del 18,8%. Además, la generación de empleo sigue creciendo: nos ubicamos entre las ciudades que más registraron aumento de trabajadores”.

Char añadió que en el caso de “la inversión empresarial mostró un incremento, el 33,4% de las empresas reportaron haber invertido este semestre”.

Así pues, Char señaló que “estos resultados reflejan una apuesta de ciudad que trabaja por y para su gente, creando más oportunidades de bienestar y mejorando la calidad de vida de todos los barranquilleros”.