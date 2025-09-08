A través de un comunicado, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que, por grabaciones organizadas por Dynamo Producciones S.A.S., se han programado cierres viales este martes 9 de septiembre de 6:00 a.m. a 11:30 p.m.

De esta manera, habrá un cierre total de la carrera 58 entre calles 64 y 72. Frente a esto, la dependencia instó a la ciudadanía a respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades y orientadores de movilidad.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Secretaría anunció el cierre total de la carrera 58 entre calles 64 y 72.

Opciones de desvíos

La Secretaría señaló que los conductores que transiten por la carrera 58 sentido oeste-este, pueden tomar la calle 72 sentido norte-sur hasta la carrera 56 y la calle 70, y tomar la carrera 54.

Para los conductores que transiten sentido este-oeste por la carrera 54, deben tomar la calle 64 hasta la carrera 60. Y aquellos que transiten por la calle 70, deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59.

Asimismo, aquellos que transiten por la calle 68 sentido norte-sur, deben tomar la carrera 59 hasta la calle 59. Y, finalmente, en caso de que conduzcan por la calle 68 sentido sur-norte deben optar por la carrera 56 hasta la calle 72 sentido sur-norte hasta la carrera 59.