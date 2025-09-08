Esta semana, la Secretaría de Gestión Social de Soledad oficializó la llegada del programa ‘Nuevo Comienzo’ al municipio en el Centro de Vida de Villa Adela. Esta iniciativa es promovida por la Gobernación del Atlántico y tiene como objetivo brindar a los adultos mayores un motivo para vivir plenamente.

Le puede interesar: Hurtan cinco vehículos de contratista de Afinia en Bosconia, Cesar

Asimismo, motiva a esta población a reconocer sus talentos, así como fortalecer su sentido de pertenencia y participación ciudadana. Por ende, durante la jornada, los adultos mayores se destacaron en categorías como baile, artesanías, música y literatura.

“Es un proceso de selección que les permitirá representar al municipio en la fase departamental e incluso nacional. De este modo, se busca exaltar y preservar la cultura soledeña a través del valioso aporte de nuestros mayores”, indicó Dennis Villarreal, enlace del programa Adulto Mayor del municipio.

Además: Más de 21 mil jóvenes del Caribe accedieron a la universidad gracias a la gratuidad

El propósito de la administración municipal, liderada por la alcaldesa Alcira Sandoval, con estos espacios es contribuir a que los adultos mayores aprovechen su tiempo de manera productiva, desarrollen sus destrezas y disfruten de actividades recreativas que fortalezcan su bienestar físico, emocional y social.