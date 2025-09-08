En la noche del pasado 3 de septiembre, hacia las 10:23 p. m., se registró el hurto de cinco vehículos pertenecientes a una firma contratista de la empresa Afinia, distribuidora y comercializadora de energía en la región Caribe.

El hecho ocurrió en un parqueadero donde permanecían los automotores, empleados en labores esenciales para garantizar la prestación del servicio. Según versiones preliminares, sujetos desconocidos ingresaron al lugar y habrían suministrado sustancias psicoactivas al vigilante encargado, lo que permitió neutralizarlo y proceder con el robo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables, mientras que Afinia activó sus protocolos de seguridad y ofreció apoyo a la firma contratista, en coordinación con la Policía Nacional.

El hurto de vehículos vinculados a la operación de Afinia no es un hecho aislado. En lo corrido de 2025, el departamento del Cesar ha reportado cuatro casos similares: uno en la subestación eléctrica Simaña, dos en la subestación Ferrocarril de La Gloria y otro en el corregimiento Los Haticos, en San Juan del Cesar (La Guajira).

Estos incidentes han sido atribuidos a estructuras de delincuencia organizada y a grupos al margen de la ley que operan en la zona.

Afinia señaló que estas situaciones afectan de manera directa el desarrollo de las actividades operativas y ponen en evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad en el territorio.