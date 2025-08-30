Ante el vendaval que generó afectaciones en al menos 10 barrios del municipio de Soledad, la alcaldesa Alcira Sandoval dio inicio a la entrega de ayudas humanitarias a las familias que resultaron damnificadas.

Los equipos interinstitucionales de la Alcaldía se han desplegado por los barrios Los Robles –desde la primera hasta la quinta etapa–, Nuevo Milenio, La Inmaculada, Viña del Rey, Altos de la Metro, Ciudadela Metropolitana, Villa Estadio y las Moras Norte, entre otros.

Indicó que se tiene el reporte de tres personas con lesiones leves que fueron atendidos en urgencias: “Algunos están siendo dados de alta en este momento y otro se encuentra en observación, pero no se reportan mayores daños a la integridad física de los ciudadanos”.

Asimismo, la mandataria municipal expuso que se activó el Consejo de Gestión del Riesgo para evaluar los reportes que entreguen la Defensa Civil, los Bomberos y la Oficina de Gestión de Riesgos frente a una posible declaratoria de calamidad pública.

“Quiero decirle a todos los soledeños que tengan plena tranquilidad y que desde este momento las ayudas van a llegar a sus hogares, en un momento que toca la solidaridad de toda la comunidad y la reacción inmediata del gobierno local”, subrayó Sandoval.

Por último, la mandataria local hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma: “Estamos desde el primer momento que ocurrieron los hechos trabajando para resolver, con prontitud, las necesidades que nuestra gente tenga en materia de ayudas y soluciones frente a esta emergencia”.