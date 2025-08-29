Con el objetivo de fomentar el acceso a las tecnologías y reducir la brecha digital, el ministro de las Tecnologías y las Comunicaciones, Julián Molina, visitó Baranoa para cumplir dos fines gubernamentales: el primero la entrega de más de 100 ‘Computadores para Educar’ y el segundo fin la graduación de los campistas de Talento Tech.

Lea más: Granja porcícola en Ponedera vertía residuos de heces de cerdos al arroyo Grande

Ambos actos se realizaron en la cancha múltiple del estadio Eugenio Gómez Arteta, y participaron estudiantes de octavo a undécimo grado de la Institución Educativa Técnica María Inmaculada, de Pital de Megua, a quienes se les obsequió su equipo de cómputo bajo modalidad de entrega directa.

La entrega se inscribe en el proceso de selección liderado por el Comité de Focalización de Computadores para Educar, un programa que impulsa la innovación educativa mediante tecnologías digitales, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad, y promoviendo el acceso y la generación de conocimientos.

El alcalde municipal, Edinson Palma, afirmó que, este encuentro de hoy reafirma el compromiso asumido desde su administración de romper las brechas digitales y garantizar el acceso a la tecnología. “Hoy celebramos que más de 100 computadores llegan a Baranoa gracias al Ministerio TIC. Nuestro propósito es claro: ningún niño, joven o emprendedor debe quedarse por fuera del acceso a la tecnología, la conectividad y la formación digital, por ello también llevamos internet gratuito a las familias de la mano con la Gobernación del Atlántico y MinTIC.”, expresó Palma.

El ministro Julián Molina anunció que la entrega de equipos forma parte de una iniciativa destinada a promover la inclusión tecnológica y la capacitación en competencias digitales entre la población. “Estamos en una nueva era digital y los jóvenes representan el futuro tecnológico del país; por ello, desde el Gobierno nacional llegamos hasta donde más lo necesita la gente, porque el acceso a internet es un derecho de todos”, señaló el funcionario.

Grados de campistas

En el marco de la entrega de equipos, se realizó la ceremonia de graduación de los primeros campistas de Talento Tech, programa del Ministerio de las TIC para capacitar y formar a más de 113 mil personas en habilidades digitales, mediante la modalidad Bootcamps (formación intensiva).

Este programa cuenta con la participación de los jóvenes baranoeros, donde se vienen formando para estar a la vanguardia en herramientas digitales.

Entre las áreas de formación se destacan: análisis de datos, programación, blockchain, arquitectura en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Lea más: Mintic entregó 340 computadores para fortalecer procesos educativos en el Atlántico

Este evento contó además con la presencia de la rectora de la Universidad Libre de Barranquilla, Beatriz Tovar; el rector de la institución educativa María Inmaculada, Gabriel Palma; la representante a la Cámara, Ana Monsalve, el senador José David Name, gabinete municipal, padres de familia y estudiantes.