En un comunicado de prensa, la empresa Air-e anunció que dentro de los trabajos para la mejora del servicio de energía, este sábado 30 de agosto hay obras programadas en un sector del barrio El Rosario, en Barranquilla.

El personal técnico de Air-e, ejecutará trabajos para el retiro de un poste en la calle 51 con la carrera 41, en inmediaciones del Colegio Ateneo Técnico Comercial.

Por otra parte, se adelantarán labores de poda y cambio de postes, en el sector rural entre Rotinet y la carretera a Usiacurí, desde el kilómetro 1 al 7 (parcela Las Malvinas, Pelón del Gato y finca San Jorge), entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, en Santa Lucía se ejecutarán obras en dos frentes de trabajo, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en las calles 3A y 5, entre las carreras 3A y 4; calles 3 y 7, entre las carreras 6 y 10; Institución Educativa de Santa Lucía.